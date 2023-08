'Pensamos que iríamos morrer', diz criança que ficou 16 horas presa em teleférico no Paquistão

Seis crianças e dois adultos foram retirados do teleférico em um delicado resgate na terça-feira, 22. Uma das crianças mais novas foi agarrada por um comandante preso em um helicóptero por uma corda, enquanto os outros foram baixados ao solo em um teleférico improvisado construído com pedaços de madeira e corda. "Eu já tinha ouvido histórias sobre milagres, mas eu vi um resgate milagroso acontecendo com meus próprios olhos", disse Osama Sharif, de 15 anos, que foi um dos resgatados.

As crianças que foram resgatadas em um teleférico suspenso sobre um cânion no Paquistão disseram nesta quarta-feira, 23, que repetidamente temiam que a morte fosse iminente durante a provação de 16 horas, mesmo quando seus pais tentaram consolá-los por telefone.

Algumas das pessoas abordo tinham celulares e começavam a fazer ligações. Pais preocupados tentaram tranquilizar os filhos. "Eles estavam falando para não nos preocuparmos, que a ajuda estava a caminho", ele disse. Depois de várias horas, os passageiros viram um helicóptero voando no ar.

Os teleféricos fabricados localmente são uma forma de transporte amplamente utilizada no distrito montanhoso de Battagram, na província de Khyber Pakhtunkhwa. Deslizando por vales íngremes, eles reduzem o tempo de viagem até escolas, locais de trabalho e empresas. Mas muitas vezes são mal conservados e, todos os anos, pessoas morrem ou ficam feridas durante o seu uso.

Na quarta-feira, a polícia prendeu Gul Zarin, o proprietário do teleférico, por acusações de ignorar medidas de segurança. Autoridades locais nas regiões montanhosas também afirmaram que iriam fechar todos os teleféricos considerados inseguros.

Milhares de pessoas pararam para assistir à operação de risco na terça-feira. Em um momento do resgate, um vídeo mostra uma corda baixada de um helicóptero balançando descontroladamente, enquanto uma criança, presa por um arreio, é puxada para cima.

Na verdade, os helicópteros adicionaram um elemento de perigo. As correntes de ar agitadas pelas pás giratórias ameaçavam enfraquecer o único cabo que impedia que o teleférico caísse no fundo do rio em meio ao cânion. "Nós choramos, e as lágrimas estavam em nossos olhos enquanto temíamos que o teleférico caísse", disse Sharif.

Após o pôr do sol, com os helicópteros não podendo mais voar, os socorristas mudaram de tática. Eles usaram um teleférico improvisado para se aproximar do teleférico usando o único cabo que ainda estava intacto, disse o chefe da polícia local, Nazir Ahmed.