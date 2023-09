Indiana de 92 anos realiza sonho de ir à escola e aprende a ler e escrever

Salima Khan nasceu em 1931, em Bulandshahr, no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. Ainda adolescente, casou aos 14 anos, a vida foi tomando o ritmo do cotidiano e logo se tornou mãe. Apesar das responsabilidades de uma vida de matrimônio, o sonho daquela então menina indiana era de poder ler e escrever.

Na época, não havia escolas na aldeia em que morava e, por isso, seu desejo persistiu durante toda a vida, mas apenas como uma ideia longínqua. Aos 92 anos, Khan passou a frequentar a escola.

Há seis meses, acompanhada de sua nora, Firdaus, a idosa senta-se ao lado de crianças oito décadas mais novas para aprender.