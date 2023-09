Fogos de artifício causam incêndio e mais de cem pessoas morrem em casamento

O incêndio teria sido causado por fogos de artifícios, que fizeram parte do teto do local desabar. A situação foi agravada pelas emissões de gases tóxicos

Segundo a Defesa Civil do local, o uso de fogos de artifícios durante o casamento provocou o incêndio. As chamas causaram o desabamento de partes do teto devido ao uso de materiais de construção “altamente inflamáveis e baratos”.

A situação foi agravada pelas emissões de gases tóxicos vinculados à combustão dos painéis.

Testemunhas que estavam na festa disseram que os recém-casados dançavam quando as chamas começaram. Então, os convidados não conseguiam sair do salão.

Incêndio em casamento no Iraque: Governo informa mais de 150 mortes

As autoridades sanitárias da cidade de Qaraqosh, onde ocorreu a trajédia, registraram 100 mortes e mais de 150 feridos, segundo informações da agência AFP. A maioria dos feridos sofreu queimaduras e asfixia.

Após o ocorrido, uma multidão se acumulou perto de um caminhão frigorífico que transportava várias sacolas mortuárias.

Incêndio em casamento no Iraque: Nove pessoas foram detidas

Nove pessoas foram detidas por envolvimento no incidente e quatro ordens de prisão foram emitidas contra os donos do salão de festas, segundo o Saad Maan, porta-voz do Ministério do Interior.

O primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani convocou as autoridades sanitárias e o Ministério do Interior para auxiliar as vítimas. O Ministério da Saúde anunciou o envio de caminhões de ajuda médica de Bagdá e outras províncias do país.