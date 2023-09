Corpo de mulher é encontrado na boca de crocodilo em lago da Flórida

A vítima encontrada na boca do crocodilo foi identificada como Sabrina Peckham

"Ele (o crocodilo) saiu da água com o corpo, como se estivesse preso nele, e nadou para trás, até o fundo do canal, para o outro lado. Eu simplesmente não conseguia acreditar que fosse real", disse um dos moradores à emissora CBS News.

Um corpo de uma mulher foi encontrado na boca de um crocodilo nessa sexta-feira, 22, perto de Tampa Bay, no estado norte-americano da Flórida, após denúncias de moradores da região.

“Percebi que havia um corpo em sua boca, então comecei a gravar”, disse outro morador.

A mulher foi identificada como Sabrina Peckham, de 41 anos, pessoa em situação de rua que havia sido presa há dois meses por invasão de propriedade, conforme relatou o Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas.

O animal de cerca de quatro metros foi morto "humanamente" pelos oficiais da Comissão de Conservação da Vida Selvagem da Flórida.



O médico legista do condado de Pinellas ainda está trabalhando para determinar a forma e a causa da morte de Sabrina, disse o gabinete do xerife, e a investigação do caso está em andamento.



