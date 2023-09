México endurece medidas para evitar passagem de migrantes em trens de carga

O governo mexicano endureceu, na sexta-feira (22), as medidas para evitar a passagem de migrantes em situação irregular por seu território, usando trens de carga, depois de a maior operadora ferroviária local ter interrompido 30% de suas operações esta semana, sobrecarregada pelo fluxo de migrantes em condição ilegal.

O Instituto Nacional de Migrações (INM) estabeleceu "15 ações" com as autoridades locais, a empresa Ferromex e a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos (CBP, na sigla em inglês) que incluem "intervenções" em migrantes que estejam nos trens, estradas, ou na via pública, e o "retorno" para seus países, conforme detalhado em um comunicado.

Firmados após uma reunião em Ciudad Juárez (ao norte, estado de Chihuahua, na fronteira com os EUA), o acordo pretende "evitar que as pessoas migrantes arrisquem sua vida, ao utilizar esse meio de transporte (trem) com a intenção de chegar à fronteira", acrescenta o documento.