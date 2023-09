Jogador "devolve" cartão em partida de futebol com carta de Uno

Not the Uno reverse card pic.twitter.com/mBE8rD6zhl

Ao presenciar uma dividida agressiva, o árbitro aposentado Mark Clattenburg - que atuou por anos na Premier League britânica e em partidas da FIFA - apitou a falta, e deu a advertência ao jogador Max Fosh - cuja ocupação cotidiana é ser youtuber. Fosh, no entanto, "não aceitou" a penalidade: sacou uma carta "volta", do jogo Uno , de dentro do uniforme.

Nas partidas de Uno, os jogadores, sentados em círculos, vencem ao se desfazer de todas as suas cartas antes dos adversários, com turnos individuais seguindo o sentido horário ou anti-horário. É necessário ter uma carta de cor, número ou símbolo (para as cartas especiais) igual à que está no topo do baralho. A carta "volta" faz com que o sentido das jogadas seja invertido.

A cena ocorreu perto do fim do segundo tempo. Duas equipes de influencers se enfrentavam: o Sidemen FC disputava contra o Youtube All Stars, time pelo qual Fosh jogava. A equipe dele perdia a partida por 6 x 4.

Com público de 60 mil pessoas, o jogo ocorreu no estádio West Ham, em Londres. A renda dos ingressos foi revertida para instituições de caridade que trabalham com saúde mental, pacientes com câncer e crianças em situação de vulnerabilidade.

Apesar da criatividade de Max Fosh, a carta "volta" não anulou a penalidade - e mesmo em uma partida de Uno não funcionaria, uma vez que era verde, contra o cartão amarelo do juiz. O Sidemen FC venceu o jogo, com placar final de 8 x 5 contra o Youtube All Stars

