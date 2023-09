Arévalo diz que perseguição a seu partido prejudica transição na Guatemala

"Além deste processo (de transição), é necessário que a perseguição judicial e a intimidação exercida pelas instituições do setor judiciário contra nosso partido e os funcionários eleitos cessem", afirmou Arévalo em um discurso na antiga sede do governo na capital.

Arévalo venceu a ex-primeira-dama Sandra Torres no segundo turno em 20 de agosto, após surpreender no primeiro turno em 25 de junho, quando não era considerado um dos favoritos entre uma dúzia de candidatos.

Após o primeiro turno, o Ministério Público iniciou uma campanha para cancelar o registro do Semilla por supostas irregularidades em seu registro em 2017.

No entanto, a Corte de Constitucionalidade revogou a decisão e permitiu que Arévalo concorresse no segundo turno.

Arévalo é filho de um ex-presidente que deixou sua marca no país, e sua ampla vitória no segundo turno sobre a candidata do continuísmo é atribuída à esperança de mudança que ele gerou com sua promessa de combate frontal à corrupção, um mal endêmico no país.