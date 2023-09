Mulher rói cabo de segurança de Iphone e furta aparelho de loja na China; veja vídeo

Após o roubo do Iphone a mulher foi detida pela polícia; veja vídeo

Uma mulher foi detida após roer o cabo que prendia um Iphone ao balcão da loja e furtar o aparelho, na China. Após o aparelho ficar solto, ela colocou o celular na bolsa e saiu da loja sem nenhum funcionário perceber.

O caso aconteceu em Fuzhou, na província de Fujian, no início de agosto, mas o vídeo do momento só começou a circular na internet nesta semana. O aparelho furtado pela mulher foi um Iphone 14 plus, que custa em torno de R$ 6 mil reais.

Nas imagens é possível ver que a mulher percebe que o celular está preso ao balcão e logo em seguida leva o cabo à boca na tentativa de romper o fio. Após roer algumas vezes, a mulher consegue desprender o celular.