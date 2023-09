Princesa Diana: morre o pai de último namorado de Lady Di

Princesa Diana: Mohamed acreditava que o acidente havia sido um assassinato

Mohamed passou cerca de 10 anos tentando provar que o acidente, que matou o seu filho Dodi Al-Fayed e a Princesa Diana, havia sido premeditado.



O empresário acreditava que o marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philip, tinha planejado o acidente de carro, que levaria Lady Di e Dodi a morte, pois a realeza britânica não aceitava Diana envolvida com um muçulmano.

Al-Fayed ainda afirmou que a Princesa de Gales estava grávida de Dodi, e gastou muito dinheiro para que houvesse uma investigação.



No entanto, ele nunca conseguiu provar nada e o inquérito final disse que o acidente foi causado pela direção do motorista. Após isso, o empresário aceitou a conclusão do caso, mas passou o resto de sua vida lamentando a morte do filho.

