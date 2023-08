Jovem de 16 anos é morta a facadas em briga por molho do McDonalds nos EUA

A suspeita do crime também tem 16 anos e alega ser inocente. Os Estados Unidos vivem uma onda de violência entre jovens

Naima Liggon, de 16 anos, foi morta a facadas em Washington, nos Estados Unidos, na frente de um restaurante do McDonald's. O crime aconteceu no último domingo, 27, e a suspeita, também de 16 anos, alegou ser inocente.

A vítima e uma amiga teriam começado uma briga com a suspeita por causa de um molho do restaurante. O conflito terminou com golpes de faca.

Naima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.