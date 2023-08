Avó de 90 anos aceita desafio e salta de paraquedas com as netas: "Só se vive uma vez"

Muitos imaginam um aniversário de 90 anos tranquilo, com bolo, cantorias e reuniões com amigos e familiares. Não foi caso da britânica Hilary Oxleu, que aproveitou seu aniversário de 90 anos para pular de paraquedas com suas netas.

A idosa já havia se aventurado no “skydiving” quando completou 80 anos e aceitou encarar o desafio mais uma vez.

Avó de 90 anos aceita desafio de pular de paraquedas

Hilary e suas netas pularam de um avião a 12.000 pés de altura. A vovó explicou que aceitou o desafio porque “só se vive uma vez” e definiu a experiência como “adorável”.

A tranquilidade de Hilary para pular de avião pela 2ª vez surpreendeu a equipe do Skydive Headcorn em Ashford, no condado de Kent, que não acreditou no que via.

“Nunca em um milhão de anos, quando fiz aos 80 anos, pensei que estaria aqui 10 anos depois”, disse ela.

Apesar de achar suas duas aventuras vividas já o suficiente, a corajosa vovó revela que não descarta um novo salto no seu 95º aniversário.

Salto de paraquedas vai ficar na memória

Uma das netas de Hilary, Stephany, conta que o esporte radical foi também um momento familiar valioso e que vai ficar na memória de todos para sempre.