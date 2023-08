Avó com demência descobre todos os dias que tem netos; veja vídeo

A história de uma australiana de 65 poderia até ser confundida com o roteiro de um filme devido ao drama que ela vive. Josie Hunt, de 65 anos, é portadora de uma síndrome que causa amnésia anterógrada. Por ser avó, ela descobre todos os dias que é avó “pela primeira vez”.

O dia a dia da senhora é compartilhado no perfil de sua filha, Jade Mead, no Instagram. Diariamente, as netas Marli, de 3 anos, e Lottie, de 3 meses, são levadas para ver a avó, que sempre repete a mesma frase: “Jade, você não me disse que tinha filhas”.

Avó descobre todos os dias que tem dois netos

Jade conta que apesar da surpresa, ela nunca fica aborrecida e recebe as netas com abraços e carinho, como se fosse a primeira vez que se encontram.

"É estranho, porque ela ainda tem toda a sua memória de longo prazo. É um momento agridoce quando ela vê as crianças", comentou Jade em entrevista ao jornal britânico DailyMail.

Segunda a filha, sua mãe começou a desenvolver a demência em 2020, após uma cirurgia bariátrica chamada de gastrectomia vertical, mas não diminuiu o consumo de álcool, que era excessivo, nos meses seguintes à operação. Em outubro do mesmo ano ele foi diagnosticado com demência.

Atualmente, a mulher mora em uma casa de repouso, onde recebe diariamente a visita da filha e das netas. Jade compartilha a rotina da mãe em seu perfil no Instagram.