Chefe do grupo Wagner, Prigozhin está entre as vítimas da queda de avião na Rússia

Os serviços de resgate disseram anteriormente que todos os passageiros do avião estavam mortos.

Segundo as agências Ria Novosti, TASS e Interfax, citando a agência russa de transporte aéreo, Rossaviatsia, o nome de Evgueni Prigozhin aparece na lista de passageiros do avião que fazia o voo entre Moscou e São Petersburgo.

O chefe do grupo Wagner, Evgueni Prigozhin, está na lista de passageiros do avião que caiu na Rússia , sem deixar sobreviventes. Dez pessoas morreram.

O jato executivo caiu nesta quarta-feira, 23.

O avião particular foi fabricado pela brasileira Embraer. A queda ocorreu na região de Tver, na Rússia, durante o trajeto Moscou-São Petersburgo, sem deixar sobreviventes, anunciaram os serviços de emergência.

"Havia dez pessoas a bordo, incluindo três tripulantes. Segundo as primeiras informações, todas as pessoas a bordo morreram", afirmou o Ministério russo de Situações de Emergência no aplicativo Telegram.

Grupo Wagner

Evgueni Prigozhin era chefe do grupo paramilitar russo Wagner. Ele liderou rebelião abortada contra o Kremlin em junho deste ano.