'Gesto de carinho e gratidão', explica Jenni Hermoso, após presidente da Federação Espanhola beijá-la na boca

Na entrega das medalhas às novas campeões mundiais após vencerem a Inglaterra por 1 a 0 na decisão, Rubiales era uma das autoridades no pódio ao lado da rainha Letizia para parabenizar as jogadoras.

A imagem surpreendeu os telespectadores espanhóis, enquanto alguns meios de comunicação do país viram no ato uma repetição do beijo entre o goleiro Iker Casillas e a jornalista Sara Carbonero, então um casal, após o título mundial de 2010 na África do Sul.

"É uma comemoração espontânea que sai assim, os dois são muito amigos", disseram à AFP fontes da federação, enquanto a própria jogadora pareceu levar na brincadeira durante a comemoração.

"Não gostei, hein!", disse Hermoso rindo, em um vídeo que mostra a comemoração no vestiário, no que parece ser sua resposta às piadas das companheiras.

"Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria que dá conquistar uma Copa do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento dele com todas nós tem sido nota 10 e foi um gesto natural de carinho e gratidão", disse Jenni Hermoso, em declarações fornecidas pela RFEF.

Em um story no Instagram de Salma Paralluelo, o presidente da RFEF aparece anunciando nessa mesma comemoração que as jogadoras farão uma viagem a Ibiza "e lá vamos celebrar o casamento de Jenni e Luis Rubiales", disparou.

"Não se deve especular sobre um gesto de amizade e gratidão, ganhamos uma Copa do Mundo e não vamos nos desviar do que é importante", afirmou Jenni.