Yoga para cachorro: conheça os benefícios da doga 

Doga, também conhecida como yoga para cachorro, é uma prática que combina elementos da tradicional yoga com atividades e técnicas específicas para envolver os cães. Essa atividade é uma forma divertida e saudável de criar um vínculo mais profundo com o pet, além de proporcionar benefícios físicos e emocionais tanto para o cão quanto para o tutor.

Como é realizada a doga?

A prática de doga envolve uma série de posturas de yoga que são adaptadas para acomodar a presença do cão. A sessão pode acontecer em uma aula especializada com um instrutor ou até mesmo em casa, com o acompanhamento do tutor. Durante a aula, o tutor e o cachorro participam juntos, trabalhando em harmonia e criando um momento de conexão especial.

As posturas de doga são suaves e tranquilas, com foco na respiração e na concentração. As posições podem incluir alongamentos, massagens, carinhos e movimentos que incentivam o relaxamento e o bem-estar do animal.

Benefícios da doga

A doga oferece uma série de benefícios para o cachorro e para o tutor. Veja alguns deles:

Fortalecimento do vínculo: A prática de doga fortalece o vínculo entre o cão e o tutor, criando um momento de conexão e afeto entre os dois.

Alívio do estresse: Tanto para o cão quanto para o tutor, a doga proporciona uma pausa relaxante no dia a dia, ajudando a aliviar o estresse e a ansiedade.

Melhora da flexibilidade e equilíbrio: As posturas de doga ajudam a melhorar a flexibilidade e o equilíbrio do cão, o que pode ser especialmente benéfico para animais mais velhos ou com problemas de locomoção.

Estímulo mental: Durante a prática, o cachorro precisa estar atento e concentrado nas instruções do tutor, o que ajuda a estimular a mente do animal.

Redução da hiperatividade: Para cachorros com excesso de energia, a doga pode ser uma forma de acalmá-los e promover a serenidade.

Melhora da postura: As posturas de doga podem ajudar a corrigir problemas de postura em cães, melhorando a saúde da coluna e das articulações.

Interação social: A doga também pode ser uma ótima oportunidade para que os cães interajam com outros animais e tutores, favorecendo a socialização.

Cuidados antes de praticar

Antes de praticar doga com o seu cachorro, é fundamental levar em consideração a saúde e as necessidades individuais do animal. Por isso, consulte um médico veterinário para garantir que o seu cão esteja apto para a atividade física e para receber orientações adequadas. Além disso, respeite os limites do seu pet e não force nenhuma postura que possa causar desconforto.

