Líder local é assassinado no Equador

Um líder local do partido da candidata presidencial Luisa González, apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa, foi assassinado na segunda-feira no noroeste do Equador, informou a própria González, cinco dias após o assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio, que abalou o país.

"Minha solidariedade à família do companheiro Pedro Briones, vítima da violência", expressou González na rede social X, antigo Twitter.

O ex-presidente socialista (2007-2017) também lamentou. "Mataram outro companheiro nosso em Esmeraldas. Chega!", escreveu na mesma rede social.