Magnicídios no Equador e no Haiti: os tentáculos dos pistoleiros colombianos

Alguns dos detidos foram vistos com manchas de sangue, em fotografia semelhante às divulgadas por autoridades haitianas em julho de 2021, quando 17 ex-militares entraram na residência pessoal do presidente Jovenel Moise e o mataram na frente de sua mulher.

Em 2021, ex-militares invadiram a casa do presidente do Haiti para assassiná-lo. Em 2023, assassinos de aluguel tiraram a vida de um candidato à Presidência no Equador. Em dois anos, pistoleiros colombianos agravaram, à base de tiros, as crises em outros países das Américas.

Localizado entre a Colômbia e o Peru, os dois principais produtores de cocaína do mundo, o Equador registrou o primeiro assassinato de um candidato à Presidência de sua história dias antes da eleição do sucessor de Guillermo Lasso. Investigações relacionam a gênese da violência com a entrada da cocaína (principalmente pela fronteira com a Colômbia), que, depois, sai do Pacífico em direção aos Estados Unidos e à Europa.

Por essa porta também entraram no Equador guerrilheiros e delinquentes colombianos com seus modus operandi de terror. Jorge Mantilla explica que os grupos criminosos do Equador dedicados ao narcotráfico "ganharam poder trabalhando com organizações colombianas e, depois, tornaram-se independentes" e se fortaleceram.