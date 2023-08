Rússia: governo classifica Noruega como "país não amigável"

Decisão do Kremlin vem após tensões diplomáticas entre ambas as nações; lista de países "não amigáveis" cresceu desde que Rússia invadiu Ucrânia

O governo russo incluiu nessa quinta-feira, 3, a Noruega na lista de "países não amigáveis". A decisão foi informada pelo próprio Kremlin e noticiada pela imprensa local.

Com a mudança, a Rússia passa a restringir a quantidade máxima de funcionários em consulados e embaixadas no país. No caso da Noruega, as missões diplomáticas agora estão limitadas a 27 pessoas.

A decisão do governo russo vem após tensões diplomáticas entre ambos os países, no começo deste ano. Em abril, a Noruega expulsou 15 funcionários da embaixada da Rússia na capital Oslo, acusando-os de serem agentes de inteligência - espiões - de Vladimir Putin.

Duas semanas após a decisão, a Rússia retaliou os noruegueses. Dez funcionários foram expulsos da missão diplomática em Moscou, algo que o governo do país nórdico classificou como "ato de vingança".

A lista de "países não amigáveis" à Rússia se limitava, anteriormente, apenas a Estados Unidos e República Tcheca. Desde o começo da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, foram adicionados Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia e Grécia.

Todos os países da lista se posicionaram oficialmente contra a invasão da Ucrânia. As retaliações mais pesadas foram contra Croácia e Eslovênia: as nações estão proibidas de contratar funcionários para suas embaixadas.