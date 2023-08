Estudo aponta que metade da população desenvolverá um transtorno relacionado à saúde mental até os 75 anos

Transtornos podem surgir pela primeira vez na infância, na adolescência ou no início da vida adulta

Um estudo global realizado por pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontou que uma em cada duas pessoas desenvolverá um transtorno relacionado à saúde mental até os 75 anos de idade.

Os especialistas analisaram dados de 156.331 entrevistados, de 29 países e com idade a partir de 18 anos, em pesquisas realizadas entre 2001 e 2022 pela Organização Mundial da Saúde. As informações são do O Globo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Número de internações por infarto aumenta 250% no Ceará em 14 anos

Ceará adere 100% ao Programa Saúde na Escola

Granada é encontrada pelo Bope em Santa Quitéria

Como resultado, o artigo aponta que, aproximadamente, metade da população deverá desenvolver um ou mais dos 13 transtornos mentais considerados no estudo.

Segundo os pesquisadores, esses transtornos podem surgir pela primeira vez na infância, na adolescência ou no início da vida adulta.

“O pico de idade de início foi aos 15 anos, com uma idade média de início de 19 para homens e 20 para mulheres”, afirmou o professor John McGrath.



Em mulheres, os transtornos com maiores riscos são depressão, fobia específica (ansiedade incapacitante que interfere na vida diária) e estresse pós-traumático (TEPT). Já nos homens, os distúrbios são abuso de álcool, depressão e fobia específica.

O pesquisador Ronald Kessler, também autor do estudo, destaca a necessidade de investimentos em serviços voltados para a saúde mental, com o objetivo de detectar rapidamente os transtornos e garantir o tratamento para os indivíduos em risco, principalmente os jovens.

“Ao entender a idade em que esses distúrbios geralmente surgem, podemos adaptar as intervenções de saúde pública e alocar recursos para garantir que o suporte adequado e oportuno esteja disponível para indivíduos em risco”, apontou.