EUA: Jovem desparecida há 4 anos se apresenta à polícia e tem reencontro emocionante com a mãe

Uma jovem que estava desaparecida desde 2019, se apresentou no último domingo, 23, em uma delegacia na pequena cidade de Montana, nos Estados Unidos, perto da fronteira com o Canadá.

Alicia Navarro saiu de sua casa na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, em setembro de 2019. A jovem, que na época tinha 14 anos, deixou um bilhete para sua mãe dizendo: "Estou fugindo. Vou voltar, eu prometo. Desculpa".

Mãe buscou a filha durante os 4 anos

A mãe de Alicia, Jessica Nunez, preocupada que sua filha tivesse sido enganada e raptada por alguém que conheceu na internet, desencadeou uma grande busca por sua filha sumida.

Durante os 4 anos, Jéssica fez de tudo para encontrar Alicia, distribuiu cartazes, contratou um detetive particular e até criou uma página no Facebook chamada “Procurando Alicia”.



A busca durou até o domingo, 23, quando a jovem se apresentou em uma delegacia a mais de 1.500 km de sua casa. Ela chegou ao local pedindo ajuda para ser retirada da lista de pessoas desaparecidas.

Polícia investiga as causas da fuga da jovem

O porta-voz do departamento de polícia de Glendale, cidade do estado da Califórnia, Jose Santiago, confirmou em coletiva que se tratava da jovem desaparecida em 2019, agora com 18 anos, e que ela estava segura, saudável e feliz.

O tenente da polícia de Glendale, Scott Waite, afirmou que as declarações Alicia indicam que ela realmente fugiu de casa, que as investigações estão só no começo, e pretendem descobrir o motivo da fuga e onde ela esteve nesses quatros anos.



A jovem se manteve sozinha durante todo o período que se apresentou em Montana, e foi extremamente cooperativa com a investigação, afirmou Santiago. "Ninguém me machucou. Obrigado por me oferecer ajuda", disse Alicia aos policiais.

Reencontro com a mãe foi emocionante

Tanto Alicia Navarro, quanto a família têm pedido privacidade neste primeiro momento para que todos se rcuperem. A polícia não entrou em detalhes, mas informou que o reencontro da jovem com sua mãe foi “emocionalmente avassalador”.

De acordo com o portal NBC News, Alicia se demonstrou arrependida de fazer a mãe passar por essa situação, e que desde o primeiro momento ela quis entrar em contato para informar que estava bem.

Jéssica Nunez disse estar agradecida por sua filha voltar para casa: “Para todos que têm pessoas amadas desaparecidas [...], milagres existem, nunca percam esperança e sempre lutem”, disse a mãe em um vídeo publicado no Facebook.