Criança de dois anos desaparecida em SP é encontrada abandona em Santo André

Menina foi encontrada em um comércio. Até o momento, a principal suspeita no caso é uma mulher que estava com a criança quando ela sumiu

Uma criança de dois anos de idade, que teria sido sequestrada na última sexta-feira, 30, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, foi encontrada no município de Santo André, a pouco mais de 20 km do local do desaparecimento.

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a menina foi abandonada próximo a um comércio da região.

Segundo populares, a bebê, chamada Isabela, teria sido entregue por um homem a um dos funcionários do comércio, alegando que ela estava em situação de abandono. A dona do estabelecimento reconheceu a menina como a criança que estava nos noticiários e chamou a polícia. As informações são do G1 São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Isabela foi levada por agentes para realizar exames de corpo e delito e logo após, foi entregue aos pais. O caso foi registrado como “encontro de pessoa” no 6° DP de Santo André e segue sendo investigado pelo 11° DP de Santo Amaro.

Sobre o assunto Inep abre inscrições para certificadores do Enem

Pesquisador defende revisão do Fundo de Participação dos Municípios

Cúpula do Mercosul discute acordo com União Europeia

Relembre o caso

No dia do desaparecimento, Isabela, o irmão e a mãe deles, se encontraram com uma mulher que vinha se aproximando da família há alguns meses. De acordo com o delegado do caso, Marcel Druziani, ela teria ficado brincando com as crianças enquanto a mãe comprava um cigarro. Quando a responsável voltou, a suspeita e a menina haviam sumido.

"O menino presenciou e disse que ela colocou a criança no carro. Dentro do carro prata havia outra mulher e um senhor careca", contou o delegado ao G1.

Ainda de acordo com a polícia, a suspeita e a mãe das crianças se conheceram na rua, enquanto a mãe de Isabela vendia balas no sinal. Com o passar do tempo, ela se aproximou da vítima oferecendo ajudas como fraldas, alimentos e roupas para ganhar sua confiança.

Em entrevista ao G1, a tia de Isabela, Erlandia, disse que nunca conheceu a mulher, mas que a irmã sempre falava das ajudas oferecidas e sobre como a nova amiga era legal.

Mudança no depoimento

Quando registrou o Boletim de Ocorrência, a mãe de Isabela contou à polícia que a filha havia sido tomada de seus braços por homens que saíram de um carro. Segundo o relato, ela ainda teria lutado para segurar a filha, mas um dos homens apontou uma arma em sua direção.

Ainda conforme o G1, o delegado afirmou que a mulher estava nervosa e não sabia o que falar. . Segundo o Druziani, a suspeita chegou a oferecer dinheiro para a mãe entregar a criança, mas a mulher recusou.