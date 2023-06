Tubarão morde e derruba pescador de barco nos EUA; veja vídeo

Um pescador da Flórida, nos Estados Unidos, foi atacado e derrubado de seu barco por um tubarão na última sexta-feira, 23. O registro viralizou nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver o animal mordendo o homem identificado como “Nick” e o puxando para o mar. Como consequência, o pescador cai na água, mas consegue voltar em seguida para o barco.

O episódio aconteceu no momento específico em que o pescador lavava as mãos na lateral do barco. De acordo com a ABC News, o caso ocorreu no Parque Nacional de Everglades, Flórida, e os funcionários do local foram informados na manhã da última sexta-feira, 26.

Apesar do susto, o homem sobreviveu e foi levado imediatamente ao hospital. Segundo os funcionários do Parque, ele teve um ferimento "consistente com uma mordida de tubarão".

“Hoje foi um dos dias mais assustadores na água que já tive. Começou muito bem e estávamos pegando os peixes, mas os tubarões estavam comendo alguns, apesar de nossos melhores esforços", disse o funcionário Michael Russo no Instagram.

Na mesma publicação, ele continuou: "Depois de soltar um robalo, Nick lavou as mãos na água e foi imediatamente mordido por um grande tubarão. Não havia peixe ou sangue na água e os tubarões não foram provocados”.

Assista ao vídeo do momento:

Tubarão-touro

O animal visto no vídeo é, possivelmente, um tubarão-touro, segundo o chefe de comunicações e assuntos públicos dos Parques Nacionais de Everglades, Allysson Gantt.

A espécie, também conhecida como tubarão-do-zambeze ou tubarão-cabeça-chata, é uma das 43 espécies de tubarões capazes de viver tanto em água salgada quanto em água doce.

Ainda que ataques desse tubarão não sejam eventos comuns, no Parque Nacional de Everglades há um aviso recomendando que os visitantes tenham “cuidado com a vida selvagem” do ambiente.



