Polícia desmantela ataque islâmico à Marcha do Orgulho na Áustria

A polícia austríaca prendeu três jovens, um deles de 14 anos, suspeitos de terem planeado um ataque à Marcha do Orgulho LGBTQIA+ em Viena, que reuniu milhares de pessoas, informaram fontes oficiais neste domingo (18).

Três jovens, de 14, 17 e 20 anos, suspeitos de apoiar a organização jihadista Estado Islâmico (EI), foram presos antes do início do desfile, segundo o chefe da agência de inteligência austríaca, Omar Haijawi-Pirchner.

Segundo o responsável, não houve "nenhuma ameaça" para quem participou da Marcha do Orgulho no sábado, no centro da capital austríaca.

"Eles compartilharam conteúdo extremista na Internet. Nesse contexto, os suspeitos focaram na Marcha do Orgulho como um possível alvo", disse o Ministério do Interior em comunicado.

Durante as detenções de sábado, as autoridades encontraram armas e outras provas contra esses três austríacos, de origem chechena e bósnia. A polícia conhecia um deles.

Eles planejaram usar "armas brancas ou veículos" durante a celebração, disse a polícia à imprensa.

Cerca de 300.000 pessoas participaram deste desfile pelos direitos da comunidade LGBTQIA+.

Um simpatizante do EI abriu fogo em novembro de 2020 no centro de Viena, matando quatro pessoas e ferindo 23. Foi o primeiro ataque jihadista na Áustria.

