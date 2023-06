Papa Francisco: estado de saúde e últimas notícias do pontífice

A recuperação do papa Francisco, que passou por uma cirurgia de hérnia abdominal na última semana, segue naturalmente. As notícias sobre o líder da Igreja Católica foram atualizadas nessa terça-feira, 13, em mais um boletim médico divulgado pelo Vaticano.

O pontífice argentino além de não ter febre e estar fazendo fisioterapia respiratória, apresenta os exames com resultados regulares. A informações são do porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

Francisco, de 86 anos, foi operado na quarta-feira, 7 de junho, sob anestesia geral, para remover aderências de sua parede abdominal. As aderências causando dor, como uma consequência de sua cirurgia do cólon em julho de 2021.

O pontífice permanece no décimo andar do Hospital Gemelli, conhecido como "o hospital dos papas". Encontra-se instalado na mesma sala onde João Paulo II ficou várias vezes internado.

Suas audiências foram canceladas até 18 de junho.

De acordo com informações da agência de notícias francesa, a AFP, apesar de seus problemas de saúde recorrentes, Francisco mantém uma agenda apertada, que às vezes inclui dezenas de reuniões em uma única manhã.

Sua saúde frágil também não o impede de viajar. Nos próximos meses, ele tem, inclusive, planos para vários deslocamentos: uma visita a Portugal, no início de agosto; uma turnê pela Mongólia, no mês seguinte; e uma missa multitudinária em Marselha, no sul da França, em 23 de setembro.