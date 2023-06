Jovem de 18 anos que nasceu na prisão vai estudar direito em Harvard

Jovem foi criada pelo pai adotivo e só teve contato com mãe biológica aos 14 anos; veja história

A jovem Aurora Sky Castner, de 18 anos, nasceu em uma prisão do Texas, nos Estados Unidos, e foi adotada logo após o nascimento no Condado de Galveston. Aurora foi criada pelo pai e só teve contato com a mãe biológica aos 14 anos de idade.

A jovem utilizou da sua história na inscrição da faculdade e conquistou aprovação em uma das mais conceituadas universidades do mundo.

Em uma publicação nas redes sociais feita em abril, Aurora revelou ainda que deve integrar o quadro de estudantes da faculdade de direito de Harvard com bolsa de estudos integral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao portal The Courier, a jovem contou que usou sua história na inscrição para a universidade e que já iniciou a redação com “nasci na prisão”.

Jovem vai cursar direito em Harvard

Aurora deve integrar o quadro de estudantes da universidade de Harvard e cursar direito ainda no segundo semestre de 2023. A jovem sempre apresentou destaque no âmbito escolar e segundo o jornal The Courier, Aurora deixa o ensino médio como a terceira melhor aluna da turma de 2023.

A estudante já apresentava sinais de empenho escolar logo no ensino fundamental, o que lhe garantiu entrada para um programa de mentoria. Aurora foi monitorada por Mona Hamby e teve auxílio até mesmo em atividades mais pessoais, como cortar o cabelo e ir ao dentista.

Foi com a mentora do colégio que Aurora visitou Harvard pela primeira vez em março de 2022, o que impulsionou a escolha da jovem.



Confira matérias relacionadas