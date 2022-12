Instituição oferta curso de Harvard gratuito em ciência da computação

Um dos cursos mais populares de Harvard, o CC50 de introdução à ciência da computação, da Fundação Estudar, completou 10 anos, e ganhou uma nova versão com aulas online gratuitas e legendadas em português.

A nova edição terá uma expansão de 10 para 11 semanas, com as aulas disponíveis no ambiente de desenvolvimento próprio do curso de Harvard original, e pode tanto ser voltada para quem quer começar uma carreira em tecnologia, entrar na universidade ou pensa em mudar de carreira, quanto para aqueles que gostariam de aprender um pouco sobre programação.

O que é o curso CC50?

O curso é voltado para pessoas sem conhecimento prévio que querem aprender sobre Ciências da Computação. Nas aulas, o aluno aprenderá conceitos básicos de computação e internet, como programação, algoritmos, desenvolvimento de projetos, além de ter acesso a uma comunidade de estudantes de diferentes níveis de experiência na área.

As aulas serão ministradas pelo professor de Práticas de Ciência da Computação e membro da Faculdade de Educação na Universidade de Harvard e criador do curso CS50, David J. Malan, pelo professor de Ciência da Computação na Divisão de Educação Contínua na Universidade de Harvard, Doug Lloyd, e professor em Ciência da Computação na Divisão de Educação Contínua na Universidade de Harvard Brian Yu.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas no site oficial, bastando preencher o formulário e confirmar a inscrição para acessar o curso completo. Lá estarão disponíveis a introdução e mais 10 módulos de aulas, além de uma apostila de material complementar.

