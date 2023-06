Beijo mais antigo já registrado pela humanidade tem mais de 4.500 anos, diz estudo

Entenda a provável origem do beijo entre seres humanos e qual o registro mais antigo do ato já encontrado

O beijo é uma das formas utilizadas para demonstrar afeto nas relações entre os seres humanos. Um estudo publicado pela revista Science revelou a evidência concreta de que essa prática já é usada há mais de 4.500 anos.

Segundo o artigo dos pesquisadores Troels Pank Arbøll e Sophie Lund Rasmussen, o primeiro beijo registrado pela humanidade aconteceu no Oriente Médio, na Mesopotâmia. Os cientistas das universidades de Copenhague, na Dinamarca, e de Oxford, no Reino Unido, conseguiram a evidência em estudos de escritas antigas da civilização mesopotâmica.

O estudo pontua o registro do primeiro beijo da humanidade, mas ressalta que há uma série de evidências que levam a crer que o ato em si pode ser mais antiga, uma vez que várias culturas apresentam vestígios antigos da apropriação da prática do beijo nas relações pessoais.

Registro mais antigo de um beijo entre dois seres humanos foi encontrado na Mesopotâmia

A civilização da Mesopotâmia, que atualmente compreende os países Iraque e Síria utilizava da escrita cuneiforme em tábuas de argila para registrar eventos importantes e documentar a sua própria história. Uma série desses materiais conseguiu resistir aos efeitos do tempo e por meio deles, antigos costumes e traços culturais são revelados.

Desse modo, Arbøll salienta que há exemplos de que o beijo já fazia parte das relações de intimidade entre as pessoas com vínculos de amizade e entre familiares. O artigo diferencia o beijo amigável-parental do beijo romântico-sexual.

Ainda no estudo, os pesquisadores reiteram que o beijo com características românticas era mais presente em sociedades divididas em estratos sociais, sendo uma forma de "romper" tais barreiras e deixar os envolvidos em um mesmo "nível" de existência.

Cuidados com o beijo

Apesar da efetividade envolvida no ato e do contexto romântico associado ao ato, o contato íntimo durante o beijo pode também proporcionar alguns "riscos" como a transmissão de micro-organismos que podem estar presentes na saliva e assim causar doenças como gripes e herpes simples, o famoso "sapinho".

