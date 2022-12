"Beijo Cósmico" com Marte: última lua cheia de 2022 é na noite desta quarta

Na noite desta quarta-feira, 7, acontece a última lua cheia do ano juntamente com o ápice de sua conjunção com Marte em um “beijo cósmico”. O fenômeno não poderá ser visto a olho nu no Brasil, mas será possível observar Marte passar de raspão pela lua.

A princípio, será possível ver o planeta vermelho embaixo da lua, e, com o passar das horas, ele irá para cima da lua. O fenômeno de separação mínima sem a ocultação é chamada de “appulse”.

O par ficará visível durante toda a noite até se pôr a oeste às 5 horas. Vale lembrar que a proximidade é uma questão de como ela é vista da terra, ou seja, eles estão separados por quilômetros de distância, conforme informações do UOL.

Última lua cheia de 2022: Como acompanhar o fenômeno

Em alguns locais, Marte será ocultado pela lua - como em um eclipse - ao passar por trás dela. Infelizmente o fenômeno só poderá ser visto do hemisfério norte, mas poderá ser acompanhado por transmissões ao vivo no YouTube, como a do Observatório Griffith, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Se o céu estiver limpo, é possível ver a proximidade de Marte com a Lua, caso seja difícil de encontrar, aplicativos de astronomia como Skywalk podem ajudar a identificar o satélite no céu.



