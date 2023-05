Corvo fêmea aprende a pintar telas e faz sucesso na internet; veja vídeo

A ave levou cerca de um ano para aprender a utilizar as ferramentas e conseguir pintar suas artes. Confira vídeo

Uma corvo fêmea do parque Tropical Butterfly House Wildlife Conservation em Sheffield, na Inglaterra, tem feito sucesso nas redes sociais depois que aprendeu a pintar telas usando um pincel.



A sua arte levou o jornal britânico Daily Mail a fazer uma comparação com o pintor norte-americano, Jackson Pollock, referência no movimento expressionista abstrato.



Com 11 anos, Odin, como é chamada pelos cuidadores do parque, usa diversas tintas vívidas e corantes alimentícios, seguros para animais, para poder pintar suas obras. Confira um vídeo de Odin pintando:



Confira vídeo do corno Odin pintando

Em entrevista ao Daily Mail, os cuidados de Odin explicam que deram um cavalete à ave cativa pela primeira vez há cerca de oito anos. Mas foi somente após apresentá-la a diferentes ferramentas que ela conseguiu usar um pincel para pintar.



Milly Fox, uma das cuidadoras do parque, diz que Odin é “carismática” e adora dar um “bom prestígio” na tela de pintura, dando uma abordagem “agressiva” para produzir sua arte única. "As pessoas ficam surpresas com o trabalho", disse Milly.



Algumas das artes de Odin já foram vendidas por 15 libras, cerca de R$ 90. Os lucros das vendas das telas criadas pelo corvo são doados para projetos de arrecadação de fundos para conservação.

