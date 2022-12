Filha do pintor espanhol Pablo Picasso morre aos 87 anos

Maya Ruiz-Picasso, filha de Pablo Picasso e Marie-Thérèse Walter, faleceu nesta terça-feira, 20, aos 87 anos, confirmou à AFP seu filho mais velho, Olivier. Maya Ruiz-Picasso "morreu pacificamente esta manhã cercada por sua família", explicou Olivier Widmaier Picasso.

"Teve uma bela vida, a meu entender. Era a única pessoa no mundo que não falava de Pablo Picasso, mas de 'papai'. O chamava de papai e acho que isso serve de testemunho da relação excepcional que manteve com ele", acrescentou. Especialista na obra do pai, Maya Ruiz-Picasso protagonizou importantes doações do legado do pintor ao Estado francês.

A última data de setembro de 2021, quando o Museu Picasso de Paris anunciou ter recebido nove obras de arte, entre elas "Menino com pirulito sentado embaixo de uma cadeira", quadro pintado pouco depois de "Guernica", em 1938. O Museu realiza atualmente duas exposições dedicadas a Maya, sobre essas doações e sobre sua relação com o pai. "Sempre sentiu que essa era a sua missão, que essas obras deviam ir para o Estado, para todo", explicou Olivier.

María de la Concepción, Maya nasceu em 5 de setembro de 1935, nos arredores de Paris. Ela é fruto do relacionamento de Picasso com Marie-Thérèse Walter, um de seus grandes amores, que havia conhecido oito anos antes.

Casada com Pierre Widmaier, um ex-oficial da Marinha, tiveram três filhos: Olivier, Richard e Diana. Ela foi a primeira filha de Picasso, que já tinha um filho, Paul (1921, falecido em 1975) de seu casamento com Olga Khokhlova.

Maya posou inúmeras vezes para o pintor malaguenho, tanto para pinturas, como para esculturas. Se destaca uma série de retratos dela no período totalmente cubista do pintor, em 1938, como a tela "Maya com um barco".

Quando Picasso conheceu seu novo amor, Françoise Gilot, em 1944, se desentendeu com a filha. O pintor instalou-se então no sul de França e com Françoise teve mais dois filhos, Claude (1947) e Paloma (1949). Maya Ruiz-Picasso, no entanto, continuou visitando seu pai até sua morte, em 1973. Sua mãe, Marie-Thérèse, faleceu em 1977.

Em 1979, Maya fez a primeira grande doação ao Estado francês, para pagar as custosas despesas da sucessão de herança. Ela entregou 203 pinturas e 158 esculturas, além de cerca de 3.000 desenhos, manuscritos e outros objetos.

Maya Ruiz-Picasso recebeu a Legião de Honra em outubro de 2007, no grau de cavaleira. Em 2023, a França e a Espanha celebram o 50º aniversário da morte do pintor Pablo Picasso.



