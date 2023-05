Cearense viaja para ver coroação do rei Charles III e se emociona

As cearenses Amanda Fernandes e Riviane Moraes comentam sobre o clima de Londres no dia histórico de coroação na capital da Inglaterra

O dia da coroação do rei Charles III e sua esposa Camilla no sábado, 6, em uma cerimônia religiosa Abadia de Westminster, em Londres, foi especial também para a cearense Amanda Fernandes, 32 anos. Fã da família real, ela chegou sábado a Londres para realizar um sonho.

O planejamento da viagem começou há um ano e meio, antes do falecimento de Elizabeth II. Segundo a cearense, a admiração pela família real vem desde a infância, e foi instigada pela cultura pop, com influências dos Beatles e da saga Harry Potter.

"Eu tenho uma influência musical muito bacana que veio do meu pai. Sempre gostei da Monarquia, sempre acompanhei, sou aquela pessoa que fica acompanhando a vida deles, saber o que eles estão fazendo. A Princesa Diana seria minha rainha hoje se não tivesse acontecido a tragédia que aconteceu", conta.

A rainha Elizabeth II, segundo Amanda, representou não apenas "uma questão de governo", mas "um símbolo de responsabilidade, de dever com as pessoas, de mostrar o exemplo". "Gosto de toda a história do Reino Unido, eu estou muito emocionada mesmo de estar aqui. Já chorei horrores, chorei bastante", relatou sobre acompanhar o megaevento de perto. O dia histórico contou com a presença de líderes mundiais, além de admiradores e alguns críticos na Monarquia.