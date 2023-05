Coroação de rei Charles III: Polícia detém manifestantes anti-monarquia

Protestos anti-monarquia marcaram a coroação do rei Charles III, de 74 anos, na manhã deste sábado, 6, em Londres. Manifestantes foram detidos no decorrer da procissão do rei e da esposa dele, Camilla, 75. A procissão percorreu o trajeto entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster, templo da cerimônia de coroação.

Segundo apurou a AFP, pelo menos 20 integrantes do grupo “Republic” foram presos. Harry Stratton, membro do grupo, contou ao jornal britânico The Guardian que ocorreram diálogos com a Polícia sobre as manifestações.

Os protestos começaram por volta de 7h30min (horário local), com centenas de manifestantes usando bandeiras e camisas amarelas e cartazes com a frase “Not my king” (não é meu rei, em tradução livre) para indicar a oposição à monarquia.

Manifestante segura cartaz com a frase "Not my king" (não é meu rei, em tradução livre) para indicar sua oposição à monarquia Crédito: SUSANNAH IRELAND/AFP

A ONG Humans Rights Watch criticou a atuação da Polícia londrina durante o evento. “Protestos pacíficos permitem que os que estão no poder sejam responsabilizados, algo que o governo do Reino Unido parece estar cada vez mais relutante em fazer”, declarou Yasmine Ahmed, diretora da organização.

Chefe da Anistia Internacional no Reino Unido, Sacha Deshmukh frisou a importância da livre manifestação: “Precisamos ver que detalhes aparecem sobre esses incidentes, mas apenas estar de posse de um megafone ou carregar cartazes nunca deve ser motivo para uma prisão policial”.

Protestos contra coroação do rei Charles III: manifestantes mencionam Meghan Markle

Apesar da ausência de Meghan Markle, nora do rei Charles III e esposa do príncipe Harry, manifestantes ergueram diversos cartazes que a mencionavam. Alguns estampavam o rosto da estadunidense e as frases “princesa do povo” e “princesa dos nossos corações”, anteriormente associadas à falecida princesa Diana.

Meghan ficou em casa, nos Estados Unidos, para organizar o aniversário de 4 anos de um dos filhos com Harry, Archie. O pai deve retornar ao país americano ainda neste sábado, conforme o portal CNN, para participar das festividades.

O entrosamento público de Harry com sua família foi o primeiro registrado publicamente desde seu livro “Spare”, em que revelou situações controversas envolvendo a monarquia britânica. Ele e Meghan anunciaram seu afastamento dos deveres da realeza e mudança para os Estados Unidos em janeiro de 2020.