Memes da coroação do rei Charles III: de bocejos a perrengues

Hoje, 6, aconteceu a coroação do rei Charles III. O assunto se tornou um dos mais comentados no Twitter

Neste sábado, 6, aconteceu a coroação do rei Charles III. O evento se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter e acabou rendendo diversos memes nas redes sociais; seja por bocejos, ou perrengues para achar o lugar.

Quem chamou bastante atenção foi a voz do single “Roar”. Katy Perry ficou perdida procurando seu lugar, além de ser fotografada em uma quase queda no fim da cerimônia. Já Louis, filho do príncipe William e de Kate Middleton, bocejou e fez caras e bocas durante a coroação.

A rainha Elizabeth II, falecida em setembro do ano passado, não foi esquecida e acabou sendo alvo de brincadeiras pelos internautas. Em vídeo da cerimônia, um homem vestido de preto passa por trás dos guardas rapidamente, o que gerou comentários do tipo: “Betinha veio arrancar a coroa da cabeça de Camila.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Meghan Markle, que não compareceu ao evento, também teve seu nome comentado junto do de Kate Middleton.

“E eu que estou querendo muito ver o dia da coroação do futuro Rei William só pra ver a Kate fazer isso com a Meghan”, publicou um internauta junto de um trecho da novela Avenida Brasil, no qual Nina grita para Carminha: “Me serve p....".

Confira outros memes da coroação do rei Charles III

Louis, filho de William e Kate, é flagrado com caras e bocas Crédito: Reprodução/Twitter