Coroação de Charles III: cearenses acompanham evento histórico; veja relatos

As cearenses Amanda Fernandes e Riviane Moraes comentam sobre o clima de Londres no dia histórico de coroação na capital da Inglaterra

O dia de coroação do rei Charles III e sua esposa Camilla neste sábado, 6, em uma cerimônia religiosa Abadia de Westminster, em Londres, está sendo vista de perto também por cearenses que acompanham o megaevento na capital da Inglaterra. O dia histórico conta com a presença de diversas lideranças mundiais, além de admiradores e alguns críticos na Monarquia.

A cearense Amanda Fernandes, 32 anos, relatou a emoção de presenciar o momento. Após passar por Escócia e Liverpool, a fã declarada da Rainha Elizabeth II e da Monarquia Inglesa chegou, neste sábado, em Londres para realizar um sonho.



"Desde cedo tem muitos policiais e muita segurança. Eles limitam muito a circulação das pessoas, não foi possível para a gente chegar próximo do evento, até porque só participaram as pessoas que eram convidadas e algumas pessoas que madrugaram realmente em frente ao Palácio de Buckingham", comentou a bancária.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por volta das 14h, Amanda relatou que a sensação já era de mais tranquilidade em torno dos acessos ao evento. "A população está podendo passar, a gente está vendo tudo, senti uma atmosfera muito legal, um sentimento de união. As ruas estão decoradas, as pessoas estão envolvidas nisso. É um momento muito emocionante, muito legal poder fazer parte desse momento muito importante para a humanidade", disse a brasileira.

Coroação de Charles III: o planejamento da cearense

O planejamento da viagem começou há 1 ano e meio, antes do falecimento de Elizabeth II. Segundo a cearense, a admiração pela Família Real vem desde a infância, e foi instigada pela cultura Pop, com influências dos Beatles e da saga Harry Potter.

"Eu tenho uma influência musical muito bacana que veio do meu pai. Sempre gostei da Monarquia, sempre acompanhei, sou aquela pessoa que fica acompanhando a vida deles, saber o que eles estão fazendo. A Princesa Diana seria minha rainha hoje se não tivesse acontecido a tragédia que aconteceu", conta.

A Rainha Elizabeth II, segundo Amanda, representou não apenas "uma questão de governo", mas "um símbolo de responsabilidade, de dever com as pessoas, de mostrar o exemplo". "Gosto de toda a história do Reino Unido, eu estou muito emocionada mesmo de estar aqui. Já chorei horrores, chorei bastante", relata.

Coroação de Charles III: outra cearense é residente

Londres é dividida em 32 regiões denominadas “boroughs”, que formam a Grande Londres. Cada borough possui seu próprio brasão, sua bandeira e seu próprio prefeito (Mayor). Além desses 32 prefeitos, ainda existe um outro prefeito, para cuidar da Grande Londres.



É em um dos boroughs da região administrativa que mora a funcionária pública Riviane Moraes, 42 anos. Natural do Ceará e residente de Londres há 17 anos em uma área distante do Palácio de Buckingham, ela montou uma decoração especial em casa para acompanhar a solenidade de coroação.

A funcionária pública Riviane Moraes, 42 anos, cearense residente em Londres, na Inglaterra Crédito: Riviane Moraes

"A prefeitura enfeitou as ruas, colocou as bandeiras, muitas casas foram decoradas, eu também decorei aqui a minha, fiz a minha festinha com coxinha, kibe, bolinha de queijo e refrigerante. Conversei com as crianças, a gente assistiu pela televisão, porque realmente esse é um evento uma vez na vida que vai acontecer", afirmou Riviane.