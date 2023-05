"Annabelle" do Reino Unido é flagrada se mexendo em vídeo: "Momento especial"

No cinema, a boneca Annabelle, possuída por um espírito demoníaco, é capaz de assustar até os mais céticos com suas aparições surpresas. Na realidade, as bonecas que serviram de inspiração para a ficção também atraem milhares de olhares para possíveis atividades paranormais.

No Reino Unido, Grace Doll, conhecida como a “Annabelle do Reino Unido” tem chamado atenção depois de, supostamente, se mexer sozinha mesmo estando dentro de uma caixa de proteção.

O vídeo do momento foi registrado no dia 19 de abril, em Chester, na Inglaterra, e se tornou um viral nas redes sociais nesta sexta-feira, 05 de maio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dany Moss, pesquisador que já analisa a boneca há 5 anos, contou ao portal Cheshire Live que registrar Grace se mexendo é um “momento especial” pois demonstra a possibilidade da existência de atividade paranormal.

A boneca foi flagrada por uma câmera de segurança do My Haunted Hotel onde fica armazenada dentro de um cubo fechado com uma corrente. Na gravação, é possível perceber o momento que a boneca mexe um dos braços em um movimento rápido.

Vídeo da boneca Annabelle se mexendo supostamente sozinha

O registro aconteceu por volta das 16h, horário que a entrada de visitantes não é permitida. Dany reforça que a maneira que ela se mexe “desafia a gravidade”.

Confira notícias relacionadas: