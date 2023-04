Esquiador francês filma própria queda em cratera aberta na neve; veja vídeo

Enquanto esquiava no Alpes, homem conseguiu registrar momento de queda ao tombar com fenda de gelo no meio do caminho; veja vídeo

Um esquiador francês chamou a atenção nas redes sociais após conseguir filmar a própria queda enquanto esquiava no Altos Alpes, uma montanha no sudoeste da França. O registro impressionante e assustador rapidamente viralizou nas redes sociais.

As cenas mostram o homem despencando vários metros dentro de uma fenda de gelo. O caso aconteceu na estação de esqui La Grave. O esquiador enfrentou uma queda livre de pelo menos 10 metros de comprimento, segundo informações do portal francês Midi Libre.

No registro feito pela câmera do esquiador, é possível ver que o homem estava em alta velocidade esquiando quando desliza com força sobre uma espessa camada de neve, que cede aos seus pés. Veja vídeo:

“Estávamos todos bem equipados com grampos, parafusos de gelo, machado de gelo, mas nosso amigo pôde começar a sair sozinho enquanto esperava que nos juntássemos a ele para prendê-lo com uma corda”, disse Thibaut Arnould, amigo do esquiador que caiu, ao site francês Telegraph.

O resgate do homem aconteceu 20 minutos depois do acidente e ele logo passou por assistência médica. Segundo o site Loopsider, ele está bem e não teve ferimentos graves.

