Homem "sequestra" namorada em pedido de casamento excêntrico no Líbano

Um australiano está viralizando nas redes sociais nesta semana após fazer uma surpresa inusitada durante uma viagem com familiares para o Líbano para pedir sua namorada em casamento. O homem armou um "falso sequestro" com direito a armas falsas, capuz e vendas para então, finalizar o "rapto" com o pedido.

Toda ação do homem apaixonado foi gravada em vídeo. Nos primeiros registros é possível ver a jovem Vanessa tomando café no banco de trás do carro com sua tia e irmã, perto de Anfeh no noroeste do Líbano.

A situação tranquila rapidamente se transforma quando de repente homens armados e encapuzados param o carro no meio da estrada, entram no veículo e puxam Vanessa para fora enquanto a moça grita: "Não, por favor!"

Após ser retirada à força do carro em que estava, a jovem foi vendada e levada para outro automóvel enquanto se debatia tentando se defender. Ela estava visivelmente tremendo e confusa enquanto era carregada como refém para um local secreto.

Ao chegar no ponto de encontro, ela foi conduzida por mais alguns metros a pé por uma estrada de cascalho enquanto perguntava em pânico o que estava acontecendo. Quando a venda foi retirada, para a surpresa de Vanessa, sua família estava no local comemorando com alegria enquanto uma música ao vivo começava a tocar.

A jovem então começou a chorar quando percebeu que Adam, seu namorado, estava na sua frente com grande buque de flores. Ele caminhou até ela rindo, puxou uma caixa com o anel e se ajoelhou para pedir sua mão em casamento. Ela estava muito nervosa diante do "sequestro" e começou a rir e soluçar ao mesmo tempo.

No vídeo não é possível ouvir o pedido em si, mas logo após tudo ser revelado, o casal se abraça, Adam coloca o anel no dedo de Vanessa e os familiares comemoram. Em um post nas redes sociais, Vanessa compartilhou fotos do momento e descreveu a situação toda como: "Um sonho tornado realidade".

O vídeo foi publicado pela irmã de Adam, Tahli Razk, no início de abril, com a legenda: "Pedido de casamento mais controverso da história". O post já conta com mais de 460 mil visualizações e 43 mil curtidas, tendo se tornado um viral no TikTok.

Em entrevista ao Daily Mail Austrália, Tahli, a irmã do noivo, disse que eles sempre fazem pegadinhas um com o outro, "é só o relacionamento deles", acrescentou. Disse ainda que Adam passou 3 meses planejando o pedido e que Vanessa parecia genuinamente feliz com o resultado.

O caso gerou opiniões controversas na internet, entre usuários elogiando a maneira inusitada do pedido e outros criticando o estado em que a jovem estava antes de descobrir do que realmente se tratava a situação.

"Ela não estava chorando por causa do pedido, ela estava chorando porque a vida passou diante dos olhos dela, ela achava que ia morrer", pontuou um internauta.

