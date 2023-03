Talibãs do Paquistão matam policiais que protegiam equipe do censo

Dois policiais paquistaneses morreram quando protegiam as equipes que trabalhavam no censo, em ataques separados reivindicados pelos talibãs locais, anunciaram as autoridades nesta terça-feira.

As duas equipes foram atacadas na segunda-feira na província de Khyber Pakhtunkhwa, em distritos separados perto da fronteira com o Afeganistão.

"Homens armados atacaram o grupo policial responsável por supervisionar a segurança da equipe do censo em dois endereços", afirmou Farooq Khan, policial do distrito de Tank. Ele disse que um agente morreu e quatro ficaram feridos.

Horas depois, o exército paquistanês informou que um militante morreu em uma "intensa troca de tiros".

No outro ataque, homens em uma motocicleta abriram fogo e mataram um policial. Três ficaram feridos.

O Paquistão iniciou neste mês um censo digital, no qual agentes de segurança acompanham os mais de de 120.000 recenseadores.

Os policiais estão cada vez mais na linha de frente da batalha no Paquistão contra o Tehreek-Taliban (TTP), o movimento dos talibãs paquistaneses, e são frequentemente alvos de militantes que os acusam de execuções extrajudiciais.

"As medidas de segurança foram reforçadas e o processo de censo foi retomado", disse à AFP Tariq Ullah, funcionário do governo do distrito de Lakki Marwat.

Na semana passada, um ataque na mesma região matou um policial.

O TTP, um movimento separado dos talibãs no Afeganistão mas que segue a mesma ideologia islamita, reivindicou os três ataques.

