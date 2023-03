Mulheres poderão nadar de 'topless' nas piscinas de Berlim: "igualdade entre os sexos"

As mulheres poderão agora nadar com os seios à mostra nas piscinas de Berlim, anunciou, nesta quinta-feira, 9, o departamento de piscinas da capital alemã, em nome da luta contra a discriminação entre homens e mulheres.

A decisão responde a um recurso apresentado ao escritório berlinense de combate à discriminação por uma mulher que se considerava discriminada em relação aos homens, que podem frequentar piscinas com o torso nu.

Regulamento de banhos

"A empresa Berliner Bäder-Betriebe aplicará no futuro seu regulamento interno e seu regulamento de banhos de forma que respeite a igualdade entre os sexos", anunciou a entidade em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A natação com o torso nu será possível no futuro para as pessoas do sexo feminino ou para as pessoas cujos peitos são de tipo feminino", detalhou.

O serviço de mediação antidiscriminação de Berlim "elogiou" a decisão. "Agora é preciso aplicar o regulamento de maneira concreta e parar de expulsar ou de proibir o acesso" a qualquer um que deseje nadar com torso nu, afirmou sua diretora, Doris Liebscher.

Sobre o assunto Taylor Swift e cachorros? Pets relaxam com single da cantora

Família na China confunde urso com cachorro e o adota

Chuva de vermes? Cena em Pequim chama atenção dos internautas

Scholz surpreendido por duas ativistas de topless contra a guerra na Ucrânia

Tags