Homem compra boeing 737 e transforma avião em hotel de luxo com diárias de R$ 36 mil

O projetista Felix Demin decidiu dar uma nova vida a um avião aposentado. Ele transformou um antigo boeing 737 em um hotel de luxo localizado em Bali, na Indonésia. O projeto denominado “Private Jet Villa”, vila privada no jato, em tradução literal, tem previsão de ser inaugurado em abril de 2023.

Na beira de um penhasco próximo a praia de Nyang-Nyang, o hotel conta com dois quartos, piscina, deck com bar e uma das janelas da asa é privilegiada com vista para o mar. A diária para desfrutar do espaço começa a partir de US$ 7 mil, cerca de R$ 36 mil pela cotação do dia 28 de fevereiro deste ano.

Em entrevista à CNN, Demin, que também é dono de um hotel tradicional em Bali, revelou que considerou comprar o avião para uso pessoal, mas logo percebeu o potencial para fazer "algo especial".

Homem compra avião de mais de 41 toneladas e o transforma em hotel de luxo na Indonésia

O projetista contou que queria fazer algo extraordinário com a aeronave. “Mesmo antes de comprar, eu achei que era possível transformá-lo em algo único”, explica Felix.

Todo o processo de criação e desenvolvimento da “vila” durou cerca de dois meses, sendo cinco dias destinados apenas para o transporte da aeronave para o penhasco próximo à praia.

Para chegar ao hotel os hóspedes devem subir uma escada que leva à entrada principal. Dentro da aeronave há uma sala de estar com bar, além de lounge para banho de sol, espreguiçadeiras e fogueira.

O projeto tem ganhado destaque nas redes sociais e o perfil do hotel já contabiliza mais de 45 mil seguidores. Confira vídeo de apresentação:

Veja vídeo do hotel de luxo construído dentro de um avião boeing 737 na Indonésia

