Síndrome de Pica: mulher come 75 folhas de papel higiênico por dia

Mulher norte-americana diagnosticada com "Síndrome de Pica" come cerca de 75 folhas de papel higiênico por dia

Uma participante do programa "My Strange Addiction" (Meu Estranho Vício em português), da TLC, viralizou nas redes sociais nos últimos dias por ter um estranho transtorno alimentar chamado "Síndrome de Pica", que a faz comer cerca de 75 folhas de papel higiênico por dia.

Identificada como Kesha, 47 anos, a mulher que chamou atenção na internet recentemente come aproximadamente meio rolo de papel higiênico em um dia. Kesha é moradora de Chicago, nos Estados Unidos.

Segundo Kesha, esse hábito alimentar começou entre 11 e 12 anos e a acompanha atualmente nos passeios de lazer. Na época do início, ela sofria de ansiedade e foi forçada a deixar a casa da família para morar com a avó e a tia, o que lhe causou um trauma.

"Acho que desejo isso porque adoro a sensação do papel higiênico na minha língua, como ele se dissolve na boca", disse em sua participação do programa.

A mulher relata ainda que há décadas que ela luta para superar o vício em comer papel, mas seus esforços têm fracassado. Fora de casa, Kesha admitiu que leva rolos de papel higiênico na bolsa e no porta-luvas do carro, além de levar o material ao cinema para "lanchar".

Síndrome de Pica: o que é?

No programa "My Strange Addiction", a condição de Kesha foi chamada de "xilofagia", que, segundo o Industry Psychiatry Journal, trata-se de um distúrbio alimentar no qual pessoas usam o papel como alimento, mesmo que não tenha propriedades nutricionais.

No Brasil, a condição pode ser também nomeada de "Síndrome de Pica", que é considerado um distúrbio alimentar no qual uma pessoa se alimenta de coisas que não são consideradas comida, como pedra, giz, terra e até papel.

Com consequências que envolvem dor no estômago, o tratamento para esses distúrbios envolve terapia aversiva e acompanhamento psiquiátrico e psicológico.

