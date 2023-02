Com tamanho próximo ao de Júpiter, planeta ‘proibido’ é descoberto fora do sistema solar

Os astrônomos descobriram um enorme exoplaneta, denominado TOI 5205b, orbitando uma estrela a cerca de 280 anos-luz da Terra.

A descoberta foi feita a partir do telescópio Transiting Exoplanet Survey Satellite, da Nasa, e publicada, nessa terça-feira, 21, no periódico The Astronomical Journal.

O planeta - com tamanho comparado ao de Júpiter - surpreendeu os pesquisadores, que o apelidaram de “planeta proibido”.

O planeta orbita uma estrela anã vermelha, denominada TOI 5205, quatro vezes maior do que o exoplaneta e 40% do tamanho e massa do sol.

A descoberta chamou a atenção dos astrônomos, que não esperavam que uma estrela tão pequena fosse orbitada por um planeta tão grande, comparando a uma ervilha girando em torno de uma laranja.

No nosso sistema solar, Júpiter é considerado como uma ervilha girando em torno de um melão, que seria o sol.

De acordo com a publicação, a descoberta do exoplaneta amplia a compreensão dos astrônomos sobre a formação dos planetas.

“A grande amostra de anãs M observadas pelo TESS já está melhorando nossa compreensão da formação de planetas em torno de anãs M. Embora as primeiras descobertas tenham sido limitadas às anãs do início do M, agora estamos começando a descobrir que é realmente possível formar esses gigantes gasosos em torno de anãs do meio do M”, afirma o artigo publicado pelos pesquisadores no The Astronomical Journal.



