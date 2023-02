Número de vítimas do terremoto na Turquia e na Síria passa de 43 mil

Entre as vítimas fatais, o corpo do jogador de futebol Christian Atsu foi encontrado, neste sábado, 18, nos escombros de um prédio que desabou.

O número de mortos no terremoto na Turquia e no norte da Síria ultrapassou 43 mil, segundo as apurações das equipes de busca. O terremoto teve 7.8 pontos de magnitude e ocorreu no dia 6 de fevereiro. O tremor principal foi seguido de outros. Entre as vítimas fatais, o corpo do jogador de futebol Christian Atsu foi encontrado, neste sábado, 18, nos escombros de um prédio que desabou.

O clube pelo qual jogava, Hatayspor, disse que um membro da equipe de Atsu, Onur Akdeniz, também morreu nos terremotos. O empreiteiro do luxuoso edifício Ronesans Rezidans, de 12 andares, onde o jogador morava, foi detido no aeroporto de Istambul há uma semana, aparentemente tentando deixar o país. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.

Sobre o assunto Missão brasileira vai operar em nova região na Turquia

Três sobreviventes resgatados dos escombros mais de 10 dias após terremoto na Turquia

Terremoto agrava tensões migratórias na Turquia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags