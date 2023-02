Cadela que atuou em Brumadinho salva 4 pessoas na Turquia; cão mexicano morreu

A pastora alemã de sete anos ajudou as equipes dos bombeiros do Espírito Santo a encontrar quatro locais onde haviam vítimas. Cachorro farejador do México morreu enquanto trabalhava

A cadela Case ajudou os militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo a localizar quatro pessoas em meio aos escombros do terremoto que atingiu a Turquia na segunda-feira, 6.

O grupo de seis militares estava trabalhando nesta terça, 14, no que restou de um prédio de nove andares na cidade de Kahramanmaras, quando Case sinalizou a possível presença de soterrados.

Os cães costumam balançar o rabo e arranhar o local com as patas quando identificam sobreviventes. Eles são capazes de identificar o cheiro de sangue, fezes, urina, suor e até mesmo hálito humano e hormônios. O estado de saúde das vítimas encontradas pela cadela não foi divulgado.

A pastora alemã chegou à Turquia na sexta-feira, 10. A cadela foi certificada para busca de sobreviventes de deslizamentos em 2016, e desde então, já ajudou o Corpo de Bombeiros a localizar vítimas em desastres ambientais em ocorrências de desastres em Recife, Bahia, Petrópolis e Vila Velha.

Proteo, pastor alemão da equipe de resgate do México, morreu durante as buscas por sobreviventes na Turquia (Foto: Governo do México / Divulgação)



Já o pastor alemão Proteo, da equipe do México, morreu esmagado por escombros no domingo, 12. Veterinários da equipe prestaram os primeiros socorros mas o cão não resistiu aos ferimentos. O cão era um dos dez cachorros das Forças Armadas mexicanas que haviam sido enviados a diferentes cidades na Turquia.

Segundo a imprensa local, o cão foi responsável por identificar duas vítimas, que foram retiradas com vida dos escombros.



