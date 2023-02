EUA derruba quarto 'objeto' voador em menos de 10 dias

Presidente Joe Biden, por "recomendação do comando militar", deu a ordem por "precaução", informou um funcionário do governo

O exército dos Estados Unidos derrubou um novo objeto que sobrevoava o Lago Huron em grande altitude no domingo, 12, disseram dois legisladores e o Pentágono, o mais recente caso de dispositivos voadores na América do Norte, colocando as autoridades em Ottawa e Washington em alerta.

O presidente Joe Biden, por "recomendação do comando militar", deu a ordem por "precaução", informou um funcionário do governo, antes de acrescentar que o objeto - descrito como uma estrutura octogonal da qual pendem cordas - não representava uma "ameaça militar", mas sim um risco para a aviação civil.

O comando aeroespacial americano (Norad) controlou a trajetória do objeto e tomou a decisão de abatê-lo sobre o Lago Huron "para evitar que atingisse pessoas no solo e, ao mesmo tempo, para aumentar as chances de que fosse recuperado", informou o Pentágono em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A subsecretária de Defesa para a Segurança Nacional, Melissa Dalton, citou "contatos com a República Popular da China sobre o balão", sem explicar a natureza da conversa.

Apesar de o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ter solicitado uma reunião com o homólogo chinês pouco depois de Washington derrubar um balão do país na semana passada, Pequim confirmou na quinta-feira que rejeitou a proposta e classificou a decisão de "irresponsável" a decisão do governo americano de abater o dispositivo.

"O governo dos Estados Unidos não criou o ambiente propício para o diálogo e uma conversa entre os exércitos", afirmou o ministério da Defesa chinês em um comunicado.

Este foi o quarto "objeto" que o governo dos Estados Unidos derrubou em menos de 10 dias quando sobrevoavam seu território ou o Canadá.

"O objeto foi abatido por pilotos da Força Aérea e da Guarda Nacional dos Estados Unidos", tuitou Elissa Slotkin, congressista por Michigan, estado pelo qual o Lago Huron passa ao norte e ao leste. Outro legislador de Michigan, Jack Bergman, disse que os militares "desativaram" um objeto sobre o Lago Huron.

"O povo americano merece mais respostas do que temos no momento", acrescentou Jack Bergman no Twitter, o que reflete os crescentes questionamentos no país e na classe política sobre esses acontecimentos.

Washington considera que o primeiro objeto abatido, um balão, fazia parte de uma frota de aparelhos que Pequim enviou para 40 países com fins de espionagem.

O governo chinês garantiu, no entanto, que era um dispositivo utilizado para pesquisas, principalmente meteorológicas.

Washington abateu mais dois objetos voadores, sem especificar os detalhes: um na sexta-feira sobre o Alasca e outro no sábado sobre o Canadá.

Em um sinal de que as autoridades estão em alerta máximo, parte do espaço aéreo sobre o Lago Michigan, no norte dos EUA, foi temporariamente fechado neste domingo por razões de "defesa nacional", de acordo com o órgão regulador da aviação civil americano (FAA).

"Estas restrições foram pensadas para garantir a segurança do tráfego aéreo no setor durante as operações do Norad", explicou a entidade em comunicado.

Na véspera, as autoridades americanas também fecharam o espaço aéreo do estado de Montana, após a detecção de uma "anomalia de radar". Um caça averiguou o ocorrido, mas não identificou nenhum "objeto", segundo o exército.

Neste domingo, porém, o legislador daquele estado Matt Rosendale afirmou estar em "contato constante" com os militares e garantiu que "me disseram que têm certeza de que havia um objeto e que não era uma anomalia", tuitou o representante.





Washington e Ottawa estavam ocupados recolhendo os restos dos dispositivos neste domingo.

Essas operações aumentam as tensões entre a China e os EUA, a ponto de o secretário de Estado, Antony Blinken, adiar uma visita a Pequim após a detecção do primeiro balão.

Michael McCaul, um legislador republicano e presidente do comitê de relações exteriores da Câmara dos Representantes, acusou a China de um ato de beligerância neste domingo.

O envio deste objeto "foi feito com a intenção de coletar informações e elementos de nossas três maiores instalações nucleares", acusou em declarações à CBS.

Os republicanos criticaram fortemente Biden por deixar o balão pairar sobre o país por vários dias antes de derrubá-lo.

O Pentágono disse que "monitorou e analisou continuamente" o balão, o que permitiu entender "mais as capacidades e técnicas" da suposta espionagem da China.

Por sua vez, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, defendeu as decisões de Biden dizendo à ABC neste domingo que a análise dos restos do dispositivo representa "uma grande conquista para os Estados Unidos".

Sobre o assunto UE melhora expectativa econômica para 2023 e escapa de cenário de recessão

Balanço de terremoto na Turquia e Síria supera 35.000 mortos

China afirma que balões dos Estados Unidos entraram em seu espaço aéreo mais de 10 vezes desde janeiro 2022

Israel bombardeia complexo subterrâneo do Hamas em Gaza

Tags