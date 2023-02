Israel bombardeia complexo subterrâneo do Hamas em Gaza

Israel executou um bombardeio aéreo noturno contra um complexo subterrâneo do grupo Hamas em Gaza, em resposta ao lançamento de um foguete a partir do território palestino, anunciou o exército do Estado hebreu nesta segunda-feira.

"Em resposta ao disparo de foguete de sábado a partir de Gaza contra Israel, aviões de combate das IDF atingiram durante a noite um complexo subterrâneo com materiais para a fabricação de foguetes da organização terrorista Hamas", afirmou a conta no Twitter das Forças de Defesa de Israel (IDF).

Após o ataque israelense, as sirenes foram acionadas nas localidades próximas à fronteira de Gaza, informaram as IDF, mas não foi confirmado um disparo palestino em represália.

O Crescente Vermelho palestino informou que uma pessoa morreu em uma operação israelense durante a madrugada em Nablus, norte da Cisjordânia ocupada, cenário de violência constante nos últimos meses.

O exército israelense não se pronunciou sobre a incursão em Nablus.

