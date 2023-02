Alemanha fornecerá vistos temporários para vítimas sírias e turcas do terremoto

A Alemanha tornará mais fácil para as vítimas do terremoto na Síria e na Turquia que têm parentes no país europeu obterem vistos de três meses, anunciou a ministra do Interior neste sábado (11).

"É uma ajuda emergencial", explicou a ministra Nancy Faeser ao jornal Bild.

"Queremos permitir que famílias turcas e sírias na Alemanha recebam seus parentes da região afetada, sem burocracia."

Os habitantes das zonas atingidas pelo terremoto de segunda-feira - que deixou mais de 25 mil mortos - terão acesso a "vistos normais, entregues rapidamente e válidos por três meses", acrescentou a ministra.

Na Alemanha existem cerca de 2,9 milhões de pessoas de origem turca, das quais mais da metade tem nacionalidade turca.

A comunidade síria também é considerável depois que a ex-chanceler Angela Merkel abriu as fronteiras em 2015 e 2016 para um êxodo de pessoas deslocadas pela guerra.

"Atualmente, cerca de 924 mil cidadãos sírios vivem na Alemanha, acima do nível de 118 mil no final de 2014", de acordo com o Escritório Alemão de Migração e Refugiados.

Segundo os últimos balanços, o sismo de magnitude 7,8 deixou pelo menos 25.401 mortos: 21.848 na Turquia e 3.553 na Síria.

