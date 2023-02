Ator Cody Longo é encontrado morto aos 34 anos

Cody Longo, ator de “Hollywood Heights”, foi encontrado sem vida na própria cama em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi revelada.

Segundo informações do TMZ, o ex-astro da Nickelodeon de 34 anos foi encontrado morto na última quarta-feira, 8, após a esposa Stephanie Nicole acionar a Plícia por não conseguir falar com o artista. Ainda de acordo com o site, familiares do ator suspeitam que ele tenha morrido em decorrência de abuso no consumo de álcool.

Ao chegarem ao local, os agentes chamaram pelo artista, que não respondeu. Foi quando derrubaram a porta e o acharam morto.

"Cody era um pai incrível e o melhor marido. Nosso mundo está destruído", disse Stephanie à revista People. Além da esposa, Cody deixa uma filha de 7 anos e dois filhos, um de 5 anos e outro de 1 ano.

Longo fez participações na séries "CSI", "'Nashville" e 'Segredos e Mentiras", além de ter atuado em 18 filmes, entre eles "'Piranha 3D". Como músico, realizou trabalhos como pianista e cantor.

