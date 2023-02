Mortos em terremoto na Síria e na Turquia passam de 11.700

O forte terremoto que sacudiu a Turquia e a Síria deixou mais de 11.700 mortos no total, segundo um novo balanço fornecido por autoridades oficiais e médicos nesta quarta-feira, 8.

Na Turquia, 9.057 pessoas morreram, enquanto 2.662 perderam a vida na Síria após o sismo de magnitude 7,8 registrado na segunda-feira, informaram as fontes.

Mais cedo, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, havia informado que 50.000 pessoas estavam feridas em virtude do tremor. Na Síria, as equipes de emergência e as autoridades reportaram 5.000 feridos.

"Enfrentamos dificuldades no início com os aeroportos e as estradas, mas hoje estamos melhores e amanhã estaremos melhores", afirmou o chefe de Estado da Turquia, diante das críticas e da revolta da população com a lentidão da ajuda.

