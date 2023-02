Twitter está inacessível na Turquia, onde jorram críticas on-line sobre resposta ao terremoto

O Twitter ficou inacessível nas principais redes de telefonia móvel da Turquia nesta quarta-feira (8), em meio à multiplicação das críticas on-line com relação à resposta do governo ao terremoto desta semana.

Jornalistas da AFP não conseguiram acessar a rede social na Turquia. O monitor de governança da Internet NetBlocks informou que o acesso ao Twitter está restrito, por meio de "vários provedores de serviços de Internet na Turquia".

"A Turquia tem uma longa história de restrições às redes sociais em emergências nacionais e incidentes de segurança", acrescentou o monitor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O bloqueio ocorre no momento em que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan viaja para duas das províncias turcas mais afetadas, em particular Kahramanmaras, epicentro do terremoto.

Desde o terremoto, a polícia turca prendeu mais de uma dezena de pessoas por publicarem nas redes sociais críticas sobre a forma como o governo está gerenciando a catástrofe.

As redes turcas estão inundadas de queixas sobre a falta de esforços de resgate e busca das vítimas em suas áreas, especialmente em Hatay.

A princípio, as autoridades turcas não fizeram nenhuma declaração sobre a interrupção do serviço.

Dois dias depois do devastador terremoto que abalou a Turquia e a Síria, o número de vítimas fatais já ultrapassou os 11.700.

Segundo o presidente turco, 50.000 pessoas ficaram feridas.

zak/jmm/bds/am/law/mab/mb/ic/tt

Tags